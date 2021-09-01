Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
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Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bolu'da, sosyal medya hesabından yaptığı yayında jandarma ekiplerine hakaret eden ünlü yarışmacı Murat Özdemir, takipçilerinin ihbarı üzerine aracını çektiren polis ekiplerine hakaret edince gözaltına alındı.

Bolu'da, sosyal medya hesabından yaptığı yayında jandarma ekiplerine hakaret eden ünlü yarışmacı Murat Özdemir, takipçilerinin ihbarı üzerine aracını çektiren polis ekiplerine hakaret edince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir yarışma programında ünlü olan Murat Özdemir isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında jandarma ekiplerine hakaret içerikli sözler kullandı. Özdemir'in canlı yayınını izleyen takipçileri jandarma ekiplerine yapılan hakaretin ardından şahsı şikayet etti. Şikayet üzerine Özdemir'in canlı yayın yaptığı yere giden ekipler şahsı bulamayınca kaldırım üzerine park ettiği aracını çekmek istedi. Aracın çekiciye konulacağı sırada olay yerine gelen Özdemir, cebinden çıkardığı para destesini aracını çekmeye çalışan çekici sürücüsü ile polise uzatarak, "Çek içinden 200 lira" dedi. Polis ve çekici sürücüsüne para uzattıktan sonra aracının polislerin talimatıyla çekileceğinin söylenmesi üzerine "Yemişim memurunu" diyerek direnmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Kendilerine para uzatılan polis ekipleri, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diyerek Özdemir'e tepki gösterdi.

Polislere yönelik tepkilerini sürdüren Özdemir, ekip aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Özdemir'e sosyal medyada jandarmaya hakaretten, aracın başında kamu görevlisine hakaret etmekten ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı. Özdemir hakkında ayrıca maske takmamaktan ve sarhoşluktan idari işlem yapıldı. - BOLU

Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
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Ünlü yarışmacı polislere hakaret ve alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı - Haberler Magazin
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