Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı - Haberler
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Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Senato'ya girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olduğunu açıkladı.

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Senato'ya girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olduğunu açıkladı.

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, ABD Senatosu'na adaylığını açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacağını açıklayan Öz yaptığı duyuruda, "Amerika'nın Washington'daki sorunlarını çözmek için muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var" dedi. Öz, kendisi için "Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan dünya çapında bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum" ifadelerini kullandı. ABD'de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan Dr. Öz, Twitter hesabından yayınladığı videoda, ailesinin Amerika'ya iyi bir hayat kurmak için geldiğini ve bunu başardığını söyleyerek ABD'de iyi üniversitelere gittiğini, aile kurduğunu ve başarılı bir cerrahı olduğunu söyledi.

"PENSİLVANYA'NIN ABD'Yİ ÖNDE TUTAN MUHAFAZAKAR BİR CUMHURİYETÇİ'YE İHTİYACI VAR"

Kalp cerrahı olarak binlerce hayat kurtardığını söyleyen Öz, daha sonra televizyon kariyerinin başladığını belirtti. "Covid-19 salgınında Washington'un yanlış stratejileri nedeniyle çok fazla hayat ve aşı kaybedildi" diyen Öz, "Hiçbir koruma sağlayamadan özgürlüğümüzü ve yaşam enerjimizi aldılar" ifadelerini kullandı. Pensilvanya'nın "ABD'yi önde tutan muhafazakar bir Cumhuriyetçi'ye ihtiyacı olduğunu" söyleyen Öz, bu şekilde Senato adaylığını doğruladığını belirtti.

Uzun süredir ABD'nin New Jersey kentinde ikamet eden 61 yaşındaki Öz, aday olmayacağı belirtilen senatör Pat Toomey'in yerine aday oluyor.

Trump'ın başkanlık döneminde Oval Ofis'teki doktoru olarak da bilinen Öz, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyinde de yer almıştı.

(Aylin Albayrak/ İHA)

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