Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay, organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
05.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:57
Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay, organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
3 haftadır hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gören ünlü tiyatrocu Üstün Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Asutay'ın yarın ikindi vakti Kartaltepe Amine Hatun Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA