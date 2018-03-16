Ünlü Tarihçi Uğurluel, 'Çanakkale Zaferi'ni Anlattı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluel, UniAK'ın düzenlediği 'Çanakkale Zaferi' adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ünlü tarihçi Talha Uğurluel, 'Çanakkale Zaferi' adlı konferansla Düzcelilerle buluştu. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Özgür Bergut, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, AK Parti ilçe başkanları, ÜniAK Başkanı Eray Genç, Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Gökhan Bilu ve vatandaşlarla öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını UniAK Başkanı Eray Genç, tarihin geçmişe ışık tuttuğunu belirterek, UniAK bünyesinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere tüm gençleri davet etti.

"1 Yıl süren bir savaş"

Ardından sahneye çıkan ünlü tarihçi yazar Talha Uğurluel tüm izleyenlere Çanakkale Zaferini fotoğraflarla yaşattı. Çanakkale savaşının 1 gün sürdüğünün zannedildiğini ancak savaşın 1 yıl sürdüğünü kaydeden Uğurluel, "Savaş 18 Mart sabah başladı akşam bitti gibi bir algı oluşmuş. Halbuki bu savaş tam bir yıl sürmüştür. Savaş 1915 Ocak ayında başlıyor 1916 yılının Ocak ayında bitiyor ve bu savaşta özellikle Dünyanın iki cepheye ayrıldığını İttifak ve İtilaf devletlerinin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. O tarihte askerin ayak parmaklarından alınlarına kadar kar kütlelerine yaslanmış vaziyette saatlerce bekliyor ve saatler sonra serbest emri verildiğinde askerlerin bir kısmı yerlerinden kıpırdayamıyordu çünkü donarak şehit olmuşlardı. Siperde zaten toprağın rengini görmüyorlardı. Uludağ'da Palandöken'de kayak yapmıyorlardı bu insanlar. Ayaklarında kızakları yanlarında koca koca köpekleriyle düşman bekliyorlardı" dedi.

Tarihçi Yazar Talha Uğurluel, insanın tüylerini diken diken eden birçok örnekle sunumunu tamamladı. Uğurluel konferansın ardından kitaplarını imzaladı. - DÜZCE