Ünlü Sunucu Zahide Yetiş, Doktorları Dolandırmaya Çalışan Çifti Ortaya Çıkardı

Sunduğu televizyon programlarıyla adını duyuran ünlü sunucu Zahide Yetiş, dolandırıcı mağduru olmaktan son anda kurtuldu. Onur Ü. ve Fadime C. isimli karı-koca ünlü doktorları kandırdı.

"SİZİ ZAHİDE YETİŞ'İN PROGRAMINA ÇIKARTACAĞIZ"

İkili söz konusu doktorlara "Rezervasyon Akdi" isimli bir form yolladı. Hekimlere "Sizi Yetiş'in programına çıkartıcağız" diye vaatlerde bulunup paralarını aldı. Ancak ünlü doktor Haşmet Bardakçı ve Fatih Şendağ oyunu anladı. Durumu hemen Yetiş'e anlattı. Yetiş de savcılığın kapısını çaldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.