Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Bacak Boyu Çıkışı: Sende de Olsun, Sen de Koy

Son dönemdeki çıkışlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Akgül, Instagram hesabında sık sık derin dekolteli fotoğraflar paylaşıyor. Önceki gün yaptığı paylaşıma bir takipçisinin "Bir bacakların var" yorumuna sessiz kalmayan Akgül, :"Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy..." yazdı.

"SENDE DE OLSA KOYARDIN"

Seda Akgül'ün fotoğrafına yorum yapan takipçisi "Bir bacakların var. Öyle poz veriyorsun, böyle poz veriyorsun... Hepsinde bacaklar ön planda" yorumunu yaptı. Akgül'den ise yanıt gecikmedi:"Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy..."

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül, 17 Haziran 1971 Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce Bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak göreve başlayan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu ve Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj gördü.

AKADEMİSYENLİK DE YAPTI

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev aldı. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında, uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirdi.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül, 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başladı. Ağustos 2014'te kanaldan ayrıldı ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçti. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. ''Dişilik mi Kişilik mi'' ve ''Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi'' isimli iki adet çok satan kitap yazdı.