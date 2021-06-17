Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin'de dev organizasyon başlıyor
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Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin'de dev organizasyon başlıyor

Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin'de dev organizasyon başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Mardin'de bir ilk olan dev organizasyonu ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu.

Mardin'de bir ilk olan dev organizasyonu ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu.

İlk organizasyonu olan ünlü sunucu Özlem Demir'in "Mezopotamya Ödülleri Mardin" ile Mardin'de bir ilke imza attı. Organizatörlüğünü ünlü sunucu Özlem Demir ve Mazlum Bozdağ'ın yapacağı gecenin yapılacağı tarih belli oldu. Ünlü sunucu Özlem Demir sosyal medya hesabında yayınladığı tanıtım videosuyla gece ile ilgili duyuru yaptı. 9 Temmuz'da ünlü şarkıcı Tuba Özay ve ünlü oyuncu Şenol İpek'in sunuculuğunda gerçekleşecek olan ödül töreni Raymar Hotels Mardin'de gerçekleşecek. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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