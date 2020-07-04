Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
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Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor

İngiliz televizyon yıldızı Kelly Brook, kendisinden 5 yaş küçük sevgilisi Jeremy Paris'in kıvrımlı kadınlardan hoşlandığı belirterek ilerleyen yaşlarda cinsel ilişkinin her zaman daha iyi olduğunu itiraf etti.

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
04.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:27

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Karantina sürecinde aldığı kilolardan bahseden Brook, sevgilisiyle cinsel hayatından da bahsetti.

"SEVGİLİM KIVRIMLI KADINLARI SEVİYOR"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Brook, son olarak cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. 40 yaşındaki ünlü isim seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu söyledi. Kendisinden 5 yaş küçük olan sevgilisi Jeremy Parisi'nin kıvrıklı vücut hatları olan kadınlardan hoşlandığını söyleyen Brokk, "Zaten sıcakkanlı İtalyanlar 'kıvrımlı kadın' seviyor" dedi.

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor

CİNSEL HAYATIYLA İLGİLİ İTİRAFTA BULUNDU

Sözlerine devam eden Brook, yatakta neyi sevdiğini de söyledi. İlerleyen yaşlarda insanın kendine güveni arttığını ve kişinin kendini daha rahat hissettiğini söyleyen sunucu, "Yaşlandıkça istediğini aldığından emin olursun" ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor

"SEVGİLİM KİLO ALMAMI SORUN ETMİYOR"

Karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini daha önce ifade eden Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de söylemişti. Brook, "Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" demişti.

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