Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti!

Dünyaca ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

"GÖĞÜSLERİMİ KONTROL ETTİ"

Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin "çok kötü bir adam" ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Annesi Betty DeGeneres'in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi. DeGeneres, "Annem şehir dışındayken yanıma gelerek göğüslerimde bir nodül olmadığından emin olmak istedi ve bu yüzden beni elledi. Bunu başka zamanlarda da tekrarladı." dedi.