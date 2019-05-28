Ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti!
Ünlü sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Degeneres, küçük yaşlarda üvey babasının cinsel tacizine uğradığını söyledi. Başarılı sunucu, babasının kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi.
Dünyaca ünlü sunucu Ellen Degeneres, üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.
"GÖĞÜSLERİMİ KONTROL ETTİ"
Bir sohbet programına katılan Degeneres, annesinin "çok kötü bir adam" ile evlendiğini söylerken bu adamın kendisini elle taciz ettiğini dile getirdi. Annesi Betty DeGeneres'in meme kanseri olduğunu ve bundan sonra ismi açıklanmayan adamın kendisini elle taciz ettiğini söyledi. DeGeneres, "Annem şehir dışındayken yanıma gelerek göğüslerimde bir nodül olmadığından emin olmak istedi ve bu yüzden beni elledi. Bunu başka zamanlarda da tekrarladı." dedi.
YORUMLAR (11)
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Bir büyük travma yasamis. belkde bu nedenle lezbiyen olmustur.Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır...........İ...........: HADİ ORDAN SİDİKLİ24 3 Yayından Kaldır
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Memlekette olan o kadar taciz ve tecavüzü gayrimüslimler mi yaptı ya da o suçtan yatan cezaevindekiler hepsi başka bir dinden mi bu pis işin yapan her hangi bir dinin mesubu degildir her dinde bu tipler çıkar yeterki karakter ve ahlak bozuk olmasınCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Müslüman olduğuma binlerce kere şükürler olsun.Cevap Yaz 6 16 Yayından KaldırABC: Çok sahte karsın..Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın11 1 Yayından Kaldır
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