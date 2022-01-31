Ünlü sunucu canlı yayında, evine giren hırsızların çaldığı şeyi açıkladı! Stüdyodakiler dondu kaldı - Haberler
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Ünlü sunucu canlı yayında, evine giren hırsızların çaldığı şeyi açıkladı! Stüdyodakiler dondu kaldı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ünlü İngiliz televizyon sunucusu Denise van Outen, katıldığı Steph's Packed Lunch programında herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Outen, yayında olduğu sırada evine hırsız girdiğini ve hırsızların kirli iç çamaşırlarıyla birlikte cinsel oyuncağını çaldığını dile getirdi. Outen'in sözleri karşısında stüdyodakilerin büyük şaşkınlık yaşadıkları görüldü.

İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan eski oyuncu ve ünlü televizyon sunucusu Denise van Outen, Steph's Packed Lunch adlı programda uzun süre akıllardan çıkmayacak açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYADAN EVDE OLMADIĞIMI YAZDIM"

47 yaşındaki sunucu, bir gün yayında olduğu sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını ve bu paylaşımda evinin boş olduğunu dile getirdiğini belirtti. Sunucu, hırsızların paylaşımı görmelerinin ardından harekete geçtiklerini anlattı.

Ünlü sunucu canlı yayında, evine giren hırsızların çaldığı şeyi açıkladı! Stüdyodakiler dondu kaldı

KULLANILMIŞ İÇ ÇAMAŞIRLARIMI ÇALDILAR

Sunucunun evine giden hırsızlar, yatak odasındaki çekmecede kullanılmış iç çamaşırları ve Outen'e ait cinsel içerikli oyuncağı çaldı. Eve geldiğinde dağınıklığı fark eden güzel sunucu, yaptığının bir hata olduğunu kabul ettiğini ve bir daha böyle bir paylaşıma imza atmayacağını dile getirdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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