Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, dün ilk bebeğini kucağına aldı. Instagram'dan kızı Saygı Karen'in dünyaya geldiğinin müjdesini veren Bali, "Hayat şimdi başladı" notunu düştü.

Uzun süredir Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, hamile olduğu için yeni sezonda yer almadı. Bu süreci evinde geçiren ünlü isim, dün bebeğini dünyaya getirdi.

"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN"

Kızına Saygı Karen adını veren Bircan Bali, müjdeli haberi Instagram hesabından şu sözlerle verdi: "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım hoş geldin"

Bircan Bali'nin kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafına Seren Serengil, Günel, Deniz Akkaya, Sevim Emre ve Gökçe Kırgız gibi ünlü isimler yorum yaparak tebrik etti.