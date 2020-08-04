Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
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Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı

6 yaşındaki oğluyla trende seyahat eden sunucu Anastasia Lugova, yarı çıplak yabancı bir adamın gelip oğlunun gözleri önünde tecavüz etmeye çalıştığı sonrasında da şiddet gördüğünü söyledi. Şiddet olayından sonra tanınmayacak hale gelen sunucu, Instagram hesabından son halinin fotoğraflarını da paylaştı.

04.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:22

Ukrayna'da yaşayan bir televizyon sunucusu, 6 yaşındaki oğluyla tren yolculuğu yaparken bir yabancı tarafından saldırıya uğradı. Oğlu ile birlikte yolculuk yaptığı sırada kendisine saldıran yarı çıplak yabancının tecavüz etmeye çalıştığı Anastasia Lugova, canını zor kurtardı.

"BOYNUMDAN TUTUP YÜZÜMÜ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"

28 yaşındaki televizyon sunucusu Anastasia Lugova, cuma günü Mariupol'den Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı tren yolculuğu sırasında 45 yaşındaki Vitaliy Rudzko tarafından saldırıya uğradı. Kadın ve 6 yaşındaki oğlu Zakhar, sabaha karşı üçte üzerinde sadece iç çamaşırları olan sapık Rudzko tarafından saldırıya uğradıklarında trenin kendilerine ayrılmış olan bölmesinde uyuyorlardı. Anastasia yerel basına yaptığı açıklamada, "Uyandığımda beni boynundan tutmuştu, yüzümü art arda yumruklamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Trende yardım çığlıkları attığını ancak kimsenin kendisine yardım etmediğini ileri süren sunucu, "Çığlık atmaya ve yardım çağırmaya başladım ama kimse gelmedi. Sonra bana iyi bir kız olmamı, yoksa her şeyin daha kötü olacağını söyledi" dedi.

Ünlü sunucu Anastasia Lugova, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı

"OĞLUMA ZARAR VERMEMESİ İÇİN YALVARDIM"

Anastasia'nın anlattıklarına göre, tren kompartımanındaki ani gürültü altı yaşındaki küçük oğlunu uyandırdı ve çocuk gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Rudzko bu kez bir yumruk da çocuğa savurmak için ona doğru yöneldi, anne Anastasia ise çocuğunu korumak için elinden geleni yaptı. Kişinin oğluna yöneldiğini gördüğünde hayatının şokunu yaşayan sunucu, "Oğluma zarar vermemesi için sapık hayduta yalvarmaya başladım ve istediği her şeyi yapmaya söz verdim. Onu oğlumdan uzaklaştırmak için başka bir yere gitmeyi önerdim. O da kabul etti ve kendi kompartımanına gitmemizi emretti. Oğlum Zakhar'ı yakaladım ve bizi bölmesine saklayan tren kondüktörüne koştuk. Sapık haydut ise, üzerini apar topar bir çarşafla kapattıktan sonra Lugova'yı aramaya devam etti" şeklinde konuştu.

Kısa süre içinde trendeki görevliler tarafından yakalanan Rudzko, tren Kiev'e vardıktan sonra polise teslim edildi. Polis saldırganı gözaltına alarak zanlı hakkında tecavüz ve dayak soruşturması açtı.

Ünlü sunucu Anastasia Lugova, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu Anastasia Lugova, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu Anastasia Lugova, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu Anastasia Lugova, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Haber Yorumları (5)
SAKARYALI HATUN: İnsanlık ölmüş ağlayanı yok! :(((
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI HATUN: İnsan kılığına girmiş canavalardan ALLAH korusun. :(((
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EMRE: Böyle insanlar sadece Türkiye''de değil dünyanın her ülkesinde var. Bu sebeple tüm dünyada böyle insanların toplumdan uzaklaştırılması ve imha edilmesi lazım. Toplum düzenini bozan, insanlara zarar verenlerin yaşamaya bile haklarının olmaması lazım.
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