Ünlü Sunucu Ali İhsan Varol ile Eşi Tek Celsede Boşandı
Sunduğu yarışma programıyla tanınan Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol, tek celsede boşandı.
"Kelime Oyunu" adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol, gizli görülen duruşmada tek celsede boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.
BASINA KAPALI DAVADA BOŞANDILAR
İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla başvuran Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol'a "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma" davası açtı. Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya varan ünlü sunucu, boşanmalarına karar verilmesini istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen davada Ali İhsan Varol ile davalı Ayşe Varol çocuklarıyla birlikte katıldı.
ÇOCUĞUN ANNEDE KALMASINI İSTEDİLER
Yaklaşık yarım saat süren duruşmada mahkeme taraflara boşanma konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını sordu. Varol çifti boşanmak istediklerini mahkemede bir kez daha tekrarladı. Tarafların boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin talebi doğrultusunda çocuğun velayetini anneye verdi. Çiftin birbirinden ne kadar tazminat ve nafaka istediği açıklanmadı.
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Ayşe Varol, 5 ay önce Sarıyer Polis Merkezi'ne başvurarak eşi Ali İhsan Varol'un kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Ali İhsan Varol'a eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.
TWİTTER'DAN KENDİSİNİ SAVUNMUŞTU
Ali İhsan Varol da bunun üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak kendisini savunmuştu. Varol, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar' demişti.
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bize neCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok doğrusun kardeşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yaw tamam da bize ne amk bunun neresi haberCevap Yaz 5 1 Yayından KaldırSORGULAYAN: çok doğrusun kardeşYayından Kaldır
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Allah için eşini seven kalp dolu dolu olur ve o yere sevgiliden başkası girer.. Allah için sevmeyen kalp bom bom doldur doldurabilidiğin kadar önemsiz şeylerle.. Sonuç buralara gidiyor.. Allah evli eşlerin yardımcısı olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır