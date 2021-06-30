Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
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Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi

Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, iş insanı Gökmen Tanaçar ile Bebek'te bulunan yalı dairesinde kıyılan nikah ile hayatını birleştirdi. İşte sürpriz nikahın perde arkası...

1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle dünya evine giren ünlü şarkıcı, tasarımı Tuğba Yavuz'a ait 2 farklı gelinlik giydi.

Özerk'in İlk gelinliği savaroski taslarla bezeli ve 20 kilo ağırliğındaydı. Özerk, nikah sonrası parti elbesiyle eğlencesine devam etti.

Tuğba Özerk'in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.

Nikah sonrası gerçekleşen eğlencede Serhat Sokulgan davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi
Ünlü şarkısı sessiz sedasız evlendi

Kaynak: Snob Magazin

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