Ünlü şarkıcıya hırsız şoku
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ve eşi Gökmen Tanaçar ile, hem tatil hem iş için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina dönüşü, evlerine giren hırsızın şokunu yaşadı. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Tuğba Özerk, eşi Gökmen Tanaçar'la gittiği Yunanistan dönüşü büyük şok yaşadı. Çift, Bebek'teki evlerine hırsız girdiğini fark etti. İkilinin, evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, kasayı açamayınca götürmek için uğraşsalar da başarılı olamadı.
Evi dağıtarak, değerli eşyaları aldıkları öğrenilen hırsızlar, şarkıcının kostümlerini de çaldı. Çift, şikayetçi olurken, Özerk'in olaydan çok etkilendiği öğrenildi. İkili, evinin kapısının kilidini değiştirip, önlemlerini de artırdı.