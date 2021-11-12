Ünlü şarkıcıya hırsız şoku

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haber ine göre; Tuğba Özerk , eşi Gökmen Tanaçar'la gittiği Yunanistan dönüşü büyük şok yaşadı. Çift, Bebek 'teki evlerine hırsız girdiğini fark etti. İkilinin, evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, kasayı açamayınca götürmek için uğraşsalar da başarılı olamadı.

Evi dağıtarak, değerli eşyaları aldıkları öğrenilen hırsızlar, şarkıcının kostümlerini de çaldı. Çift, şikayetçi olurken, Özerk'in olaydan çok etkilendiği öğrenildi. İkili, evinin kapısının kilidini değiştirip, önlemlerini de artırdı.