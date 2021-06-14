Ünlü şarkıcının iki aylık parası kaldı

90'ların unutulmaz şarkıcılarından İzel, verdiği bir röportajda üzücü açıklamalarda bulundu. İzel, "Arabamı sattım, 2 aylık param kaldı! Sonra ne olacak bilmiyorum." dedi. İşte ünlü şarkıcının açıklamaları...

Ünlü şarkıcı İzel Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D Pazar'dan Asiye Acar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağır bir hastalık dönemi geçiren ünlü şarkıcı zor günleri geride bıraktı. 'Genç sevgili severim' açıklamasıyla çok konuşulan İzel yaşadığı, sıkıntılı günleri ve maddi krizi tüm samimiyetiyle paylaştı

"OPERASYON GEÇİRDİM"

6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım. Bir operasyon geçirdim, çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı! Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'hadi' dedim. 'Artık çıkıyorum sokağa' bir anda başımıza korona geldi.

"KANSER DEĞİLİM "

Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş 'İzel kanser mi oldu' diye... Annem de rahatsız bu soru onu iyice kötüleşti. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. 'İzel sen kansersin bize yalan söylüyorsun' demeye başladı.

"MÜZİĞE KÜSMEDİM"

Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim! Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil.

İZEL'İ KIZDIRAN PEDOFİLİ YORUMU

'Genç sevgili' sözlerim çok tepki çekti. Çok güzel bir röportaj yaptık röportaj sonunda muhabir arkadaşım dedi ki 'Bundan sonra nasıl erkeklerle görüşeceksin?' Ben de 'muhtemelen benden biraz küçük olur, 5-6 yaş mantık çerçevesinde, benim limitim 10' dedim. Sonra çok tepki geldi.

O zaman biraz üzülmüştüm çünkü çok ağır tepkiler geldi. Önce 'sen kendine bak, anneanneme dönmüşsün' falan dediler. Yani orada hakaret ettiğini zannediyor. Ama insanın anneannesi çok tatlıdır, kendi anneanne neden hakaret ediyorsun. Birisi çok ağır laf etmişti onu mahkemeye verdim. 'Pedofili' demişti bana… Anlamını bilmiyor..

"2 AYLIK PARAM KALDI"

Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti.

Arabamı sattım. Ufak bir miktarda kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Mutluluğun formülü bence ahlak, vicdan, adalet ve aşk…

Kaynak: Snob Magazin