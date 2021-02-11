Ünlü şarkıcının ihanetlerinden bıkan eşi böyle tehdit etmiş: Seni hadım ettiririm
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Ünlü şarkıcının ihanetlerinden bıkan eşi böyle tehdit etmiş: Seni hadım ettiririm

11.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:35
Ünlü şarkıcının ihanetlerinden bıkan eşi böyle tehdit etmiş: Seni hadım ettiririm

YAŞAM ÖYKÜSÜ KİTABA DÖNÜŞTÜKısa bir süre önce piyasaya çıkan ve Sean Smith tarafından kaleme alınan Tom Jones: The Life adlı kitap, ünlü şarkıcının özel yaşamına ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verdi.

YAŞAM ÖYKÜSÜ KİTABA DÖNÜŞTÜ

Kısa bir süre önce piyasaya çıkan ve Sean Smith tarafından kaleme alınan Tom Jones: The Life adlı kitap, ünlü şarkıcının özel yaşamına ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verdi.

EŞİ 2016 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

Tom Jones, 1957 yılından, yaşama veda ettiği 2016 yılına kadar Melinda Trenchard ile evliydi. Fakat kitapta yer alan iddialara göre çiftin iki çocuklu uzun evliliği zaman zaman sarsıntılar da geçirdi.

EŞİNİ YILLARCA ALDATTI

Kitaba göre, Jones, sürekli olarak eşini aldatıyordu. Bu kaçamaklardan birini de 1968 yılında o dönemin müzik gruplarından The Supremes'in solisti Mary Wilson ile yaşadı. Wilson ile Jones'un bu kaçamağı, ünlü şarkıcının ABD turnesi sırasında gerçekleşti.

EŞİ İHANETLERİNDEN YORULDU

Aslında kocasının ihanetlerinden ve kaçamaklarından yorulmuştu Melinda Trenchard ya da yakınları ve ailesinin kullandığı adıyla Linda Trenchard.

LINDA BASKINA GİTTİ

Tom Jones, İngiltere'ye döndüğünde de vereceği bir konser öncesinde, Linda Trenchard, Mary Wilson da kocasının yanına gideceğini öğrendi. Gerçekten de Jones ve Wilson, birlikte ünlü şarkıcının evine geçtiler. O dönemde Tom Jones'un sözcüsü olan Chris Hutchins'in anlattığına göre, Linda'nın da bu ziyaretten haberi oldu. Bunun üzerine Hutchins ve Jones hemen eve gidip Mary Wilson'ın izlerini ortadan kaldırmaya çalıştılar.

O AYRINTIYI UNUTTULAR

Fakat Linda geldi ve "Nerede o kadın?" diye sordu. Tom Jones onun neden söz ettiğini anlamadığını söyledi. Bunun üzerine Linda "Mary Wilson. O buradaydı" diye yanıt verdi. 

FIRINI AÇINCA GERÇEĞİ GÖRDÜ

Her ne kadar Tom Jones bunu inkar etse de karısı her yeri aramaya devam etti. Fırını açtı ve işte orada ondan kalan izleri gördü. Mary Wilson çok iyi yemek yapardı. Böylece Mary Wilson'ın orada olduğu da ortaya çıktı. İşte o anda da eşi Linda, Tom Jones'a ultimatomu verdi. Eğer bir daha kendisini aldatırsa onu hadım ettirmekle tehdit etti.

8 ŞUBAT'TA HAYATA VEDA ETTİ

Bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran Mary Wilson, bu yıl 8 Şubat'ta hayata veda etti.

Kaynak: Hürriyet

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