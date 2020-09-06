Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır
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Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır

Eski eşi tarafından 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı, Nişantaşı'nda sohbet ettiği muhabirlere kendisini aşka kapattığını ve bekarlığın sultanlık olduğunu söyledi.

06.09.2020 20:54 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:12

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün spor hocası Ceren Altan ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karlı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMA BİRİNİ ALIP BAŞIMI AĞRITAMAM"

Aracını beklerken soruları yanıtlayan şarkıcı "Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş. Hayatıma birisini alıpta başımı ağrıtamam. Böyle gayet iyiyim" dedi.

İki yıl aranın ardından Siyah Saçlarına Kurban Olduğum isimli şarkıyla müzik piyasasına geri dönen Karlı, gelen yorumlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (3)
MİLLİ: Genclere yanlis örnek olmayin cok guzel durust bir hayat yasiyordunuzdami bunlar basiniza geldi her zaman iyi insanlar var sen dogru yerde dur edebinle nasibini beklemesini bil.
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SONGÜL KARLI: hayatı tek başınıza GÖĞÜSleyin artık . nasip
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0131: güzel bir tesadüf. bende gönlümün SULTANini ariyordum, merhaba. . .
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