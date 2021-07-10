Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması
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Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması

Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı, özel hayatı hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Spor tarzıyla dikkat çeken Ergül, özel hayatı hakkında "İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyen Gülçin Ergül, "Sürpriz olsun" demekle yetindi.

Gülçin Ergül, İzmir'de yaşayan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın yanına taşındı. Ergül, şimdilerde bütün işlerini buradan takip ediyor. Konserler ve müzik çalışmaları için İstanbul'a gelecek olan şarkıcı yakın çevresine de "Aşkım için her şeyi yaparım. Urlalı oldum" diyormuş.

Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması
Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması
Ünlü şarkıcıdan özel hayat açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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