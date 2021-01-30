Ünlü şarkıcıdan ayrılık itirafı

Şarkıcı ve oyuncu Feride Halil Akın, sevgilisi Baybars Tören ile ayrıldığını açıkladı

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk performansıyla dikkatleri çeken Feride Hilal Akın, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Daha önceki turuncu olan saçlarını pembe bir tona çeviren Akın, yeni bir projenin görüşmesine geldiğini söyledi.

'HERKES BAYILACAK'

Basın mensuplarının ısrarı üzerine maskesiz poz veren Feride, "Çok güzel bir şarkı hazırlığı içindeyiz. Sözlerini Aşkım Kapışmak yazdı. Herkes bayılacak" şeklinde konuştu.

AYRILDIKLARINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Baybars Tören ile ilk kez görülen Feride Hilal Akın, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna "Şu an hayatımda kimse yok. Baybars'la ayrıldık, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin