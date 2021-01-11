Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe "Ağzı bozuk konuşmalarım" var deyip WhatsApp uygulamasını sildi
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe "Ağzı bozuk konuşmalarım" var deyip WhatsApp uygulamasını sildi

11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:16

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı aldı. Bunların arasında yer alan Yıldız Tilbe, "Yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşmalarım vardı" diyerek uygulamayı sildiğini duyurdu.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu kararın üzerine binlerce kişi uygulamayı telefonlarından silerek yeni mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı.

"WHATSAPP'TA KİMSE KALMAYINCA BEN DE SİLDİM"

WhatsApp gündemi sürerken ünlü isimler de uygulama değişikliğine gidiyor. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de WhatsApp'la ilgili Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Uygulamayı sildiğini söyleyen şarkıcı, "WhatsApp'tan kaçan kaçana. Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta. Ben nasıl kapatacağımı bilmiyorum, bu ne zulümdür. WhatsApp'ı sildim; gizlim saklım yok, yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı. Duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Twitter'da WhatsApp gibi yaparsa üzülürüm valla inşallah aynı olmaz" dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, de WhatsApp uygulamasını sildi
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe 'Ağzı bozuk konuşmalarım' var deyip WhatsApp uygulamasını sildi
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