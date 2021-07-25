Ünlü şarkıcı sahnede aşı oldu
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Ünlü şarkıcı sahnede aşı oldu

Ünlü şarkıcı sahnede aşı oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir AVM'nin açılışında konser veren şarkıcı Hasan Yılmaz, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında Hasan Yılmaz sahne aldı. Binlerce vatandaşa sevilen parçalarını seslendiren Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark etti. Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından koronavirüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, vatandaşlardan alkış aldı.

Ünlü şarkıcı sahnede aşı oldu

Kaynak: Snob Magazin

Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
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