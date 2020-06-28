Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı

Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği villada talihsiz bir kaza geçirdi ve yere düşmesi sonucu burnu kırıldı.

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
28.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:49

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği ünlü aydınlatma tasarımcısı Çiğdem Yangel ve Tunç Akdeniz ile Sarıyer Zekeriyaköyde villada bir araya geldi. Görüşme sonrası villadan ayrılacağı esnada ünlü sanatçı Reyhan Karaca yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası ayağı kayarak yere düştü.

BURNU KIRILDI

Yere düşen ve kanlar içerisinde kalan ünlü sanatçı Karaca büyük panik yaşadı. Yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası yere düşerek burnu kırılan ünlü sanatçı Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Karaca daha sonra taburcu edildi.

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaça geçirdi
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaça geçirdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
WWW: ana kadını tanıyamadım adını yazmasalar en son aklıma reyhan karaca gelir
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
DABULYU RIFKI: Kapa çeneni lavuk
1 Yayından Kaldır
GÖKÇEADALI: 10 üzerinden 3,5 güzellik puanı.
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Magazin
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Magazin
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Magazin
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Magazin
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Magazin
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? Magazin
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Hikmet Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Genç İzmir Hindistan
Şu an buradasınız: Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 17:53:00. #1.14#
title