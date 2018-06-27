Ünlü Şarkıcı Nilay Dorsa, Sevgilisinin Fiziğini Eleştirenlere Cevap Verdi

Önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülen Nilay Dorsa, havuzda çekilen fotoğrafların sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

"İNSANLARIN FİZİĞİNE DEĞİL, KARAKTERİNE BAKIYORUM"

Ünlü şarkıcı, fotoğraflarına olumsuz yönde yorum yapanlara instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Sevgilisiyle mutlu olduğunu belirten Nilay Dorsa, "Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım. Bence siz de öyle yapın, daha çok mutlu olursunuz" mesajını yayınladı.

Dorsa'nın sevgilisi havuzda pelikan şişme yatak olmadığı için çalışanlarla tartışmıştı.

İşte çiftin sosyal medyaya konuşulan tatil fotoğrafları...