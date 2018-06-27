Ünlü Şarkıcı Nilay Dorsa, Sevgilisinin Fiziğini Eleştirenlere Cevap Verdi
Önceki gün sevgilisiyle havuzda görüntülenen şarkıcı Nilay Dorsa, fotoğraflara gelen olumsuz yorumlara "Ben insanların fiziğine değil, karakterine bakarım" diyerek cevap verdi.
Önceki gün sevgilisi Bora ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülen Nilay Dorsa, havuzda çekilen fotoğrafların sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yaptı.
"İNSANLARIN FİZİĞİNE DEĞİL, KARAKTERİNE BAKIYORUM"
Ünlü şarkıcı, fotoğraflarına olumsuz yönde yorum yapanlara instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Sevgilisiyle mutlu olduğunu belirten Nilay Dorsa, "Ben insanların fiziğine değil, karakterine ve insanlığına bakarım. Bence siz de öyle yapın, daha çok mutlu olursunuz" mesajını yayınladı.
Dorsa'nın sevgilisi havuzda pelikan şişme yatak olmadığı için çalışanlarla tartışmıştı.
İşte çiftin sosyal medyaya konuşulan tatil fotoğrafları...
YORUMLAR (28)
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bu herif bu kariyi zaten iyi edemiyordur:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kilosu kadar parası var diye sevdim dıyor...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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parasina dicekti sanirim :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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SANKİ NİLAY ÇOK GÜZEL HAHAHAH . . . . BOŞ İNSANLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hele sorun bakalım cebine''de bakmış mı karekterden önce. .Cevap Yaz Yayından Kaldır