Ünlü şarkıcı komşusu tarafından darp edildi!

Şarkıcı Begüm Polat, Bomonti'de oturduğu sitenin etrafında mendil satan çocukların yanına gitti ve yardımda bulundu. Bu sırada Polat'ın bir kadın komşusu yanlarına geldi ve mendil satan çocuklara sataştı. Ardından Polat ile birbirlerine girdiler. Komşusu Begüm Polat'ı tekme ve tokatlarla darp etti. İşte detaylar…

Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserine yaptığı cover ile dikkatleri üzerine çeken Begüm Polat, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bomonti'de bir sitede oturan Polat, kadın komşusu tarafından saldırıya uğradı. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Daha önce oturduğu sitenin etrafında mendil satan bir çocuğa zaman zaman yardım eden Polat, yine o çocukla ilgilendiği sırada sitedeki kadın komşusu tarafından darp edildi.

Tekmeli tokatlı kavgada Polat'ın elinde ve dizinde yaralar oluştu. Ünlü şarkıcıyı yanındaki erkek arkadaşı ve güvenlik zor kurtardı. Yüzüne direkt saldırmaya çalışan ve yere düştüğünde bile tekme atmaya çalışan komşusunu mahkemeye veren Polat, "Davayı kazanırsam tazminatı o çocuğun okul masrafları için harcayacağım" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Saldırıya uğrayınca büyük şok yaşadım, şaşkınlıktan hareket bile edemedim. Aslında beni gördüğünde selam veren biriydi, neden böyle bir şey yaptığını hiç anlayamadım. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kadının kadına yaptığı şiddet gerçekten büyük talihsizlik..." diyerek olayı anlattı telefonda... Şiddet uygulayan komşu hem kadın, hem de Polat'ı sosyal medyadan takip edip gördüğünde selam veren birisi... Gerçekten şoktayım! Çocuğun sattığı mendil markasına bir takıntısı yoksa şiddet uygulayan kadın ya Begüm Polat'ı kıskanıyor ya da psikolojik sorunları var. Çünkü böyle bir davranışın gerçekten izahı yok!

Kaynak: Snob Magazin