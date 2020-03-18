Ünlü şarkıcı karantinaya mı alındı?
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Avrupa, Pilot, Magazin

Ünlü şarkıcı karantinaya mı alındı?

Şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, Avrupa'da yaşayan 2 bin 807 Türk vatandaşın yurda dönüşlerini sağlamak için düzenlenen uçuşu gerçekleştirdi. Peki Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez karantinaya alındı mı? İşte detaylar...

18.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:00
Ünlü şarkıcı karantinaya mı alındı?

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. 98 vakanın olduğu Türkiye'de bir kişi hayatını kaybetti.

Virüs ile mücadele kapsamında 9 Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşların yurda geri dönmeleri için bir sefer düzenlendi.

Bu kapsamda çalışma yürüten bakanlıklar, Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdi



NİŞANLISIYLA 15 GÜN EVDE KALACAK

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen TK 1702 sefer sayılı uçuşu ise ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. Nişanlısının böyle anlamlı bir uçuş gerçekleştirmesiyle çok mulu olan şarkıcı yaşadığı duyguları Instagram hesabından şu sözlerle anlattı:

"Canım benim… Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim… Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette ama bu senin için çok önemliydi. Kaptanlığını tebrik ediyor, sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum.

Bugün gerçekleştirilen Türk Vatandaşlarının Avrupa'dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanına ilk inişi nişanlım Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. TK 1702 sefer sayılı bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim…

Ben de nişanlımla beraber tüm kabin ekibi ve aileleri gibi önlem amaçlı 15 gün evdeyim, lütfen sizler de bu günleri evinizde, kurallara uyarak ve içinize dönerek geçirin… Hayatın en yakın zamanda normale dönmesi ve bu virusün en kısa zamanda gezegenimizi terk etmesi dileğiyle…"

Kaynak: Snob Magazin

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