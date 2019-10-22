Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, askere gitti

22.10.2019 00:26

Şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bedelliden yararlanarak askere gitti. İdo'nun kısa saçlı ve sakalsız hali takipçilerini tarafından beğenildi.

"HAYIRLI TESKERELER"

Kışlasına teslim olan İdo Tatlıses, askerlerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara İdo'nun bir takipçisi, "Kısa saç ve sakalların gitmesi yakışmış. Hayırlı teskereler." ifadelerini kullandı.

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir. 2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.