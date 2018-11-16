Şarkıcı Emre Kaya Müslüm Filminin Yapımcılarına Çağrı: Kazançtan Muhterem Nur'a da Aktarın

Emre Kaya, programında Müslüm Gürses ile özdeşleşmiş 'Tanrı İstemezse' isimli şarkıyı söyledi. Şarkının bir bölümünü Gürses'i taklit ederek okuyan Emre Kaya, şarkının ardından milyonlarca izleyicinin önünde Müslüm Filminin yapımcılarına Muhterem Nur çağrısında bulundu.

"BÜYÜK İSİMLERİN EŞLERİ MADDİ SIKINTIYA DÜŞÜYOR"

Ünlü şarkıcı, sanat dünyasında sıkça duyulan sorunlardan birini dile getirerek "Film gerçekten çok güzel olmuş. Ancak bir konuya parmak basmak gerekli. Bütün büyük isimler vefat ettikten sonra eşleri maddi sıkıntıya düşüyor. Cem Karaca'dan Erol Büyükburç'a, Barış Manço'ya kadar..."

Müslüm Gürses ve Muhterem Nur

"MÜSLÜM FİLMİNİN KAZANCININ BİR BÖLÜMÜ MUHTEREM NUR'A AKTARILSIN"

Emre Kaya, filmin gişe hasılatını hatırlatarak, kazancın bir bölümünün Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'a aktarılması gerektiğini söyledi. Kaya, "O yüzden ben buradan filmin yapımcısına çağrıda bulunuyorum. Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon lira kazanmış film, umarım daha da çok kazanır. Muhterem Nur'a da kazancın belli bir yüzdesi aktarılır diye ümit ediyorum. Böylesine büyük bir sanatçının eşinin ileride sıkıntıya düştüğü yönündeki haber, bir sanatçı olarak benim içimi acıtır" şeklinde konuşarak seyircisinden alkış aldı.