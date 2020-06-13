Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
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Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Şarkıcı Ebru Polat, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hak yoluna döndük" diyerek hayranıyla evlilik kararı aldığını ve yakın bir zamanda nikah masasına oturacağını söyledi.

13.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:51

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve çıkışlarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, maddi durumun hiçbir öneminin olmadığını belirterek "Hayranımla evleniyorum yakında sizinle tanıştıracağım" dedi.

"DOĞRU OLANIN EVLİLİK OLDUĞUNA KARAR VERDİM"

Her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, bugün saçlarını boyatmak için gittiği kuaförde evlilik müjdesini verdi. Video çekerek özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, "Her güne 1 sevgili koyacağım diye şaka yapmıştım şimdi karantinada çıktık evlenmeye karar verdim. Benim evlilik fobim vardı. Geçecek inşallah. Hak yoluna döndük hepimiz aklımız başımıza geldi. Doğru olanın evlilik olduğununa karar verdim. Ben hayranımla evleneceğim demiştim. Eşimi size yakında göstereceğim. Evet evleneceğim az kaldı" dedi.

"BENİM İÇİN PARA PUL ÖNEMLİ DEĞİL"

Bir hayranının "Yakışıklılığı, parası, misyonu falan çok önemli değil. Önemli olan sana layık mı?" mesajına cevap veren Polat, "Benim için para pul vs. önemli değil. Önemli olan beni seven, sayan, değer veren dürüst bir insan olması" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
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