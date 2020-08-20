Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi İş insanı İrfan Özçelik ile aşk yaşayan Deniz Seki, sevgilisiyle tekne tatilinde yakalandı. Birbirleriyle şakalaşan çiftin eğlenceli anları ise dikkat çekti.

İş insanı İrfan Özçelik ile birlikte olan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan ikili, birbirleriyle şakalaşırken görüntülendi.

AŞK DOLU ANLAR YAŞADILAR

Habertürk'te yer alan habere göre: Gözde aşıklar Marmaris tatilinin ardından Bodrum'a geçti. Ören kıyılarına demirledikleri lüks teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, aşk dolu anlar yaşadı. Sevgiline sarılan Deniz Seki, bir yandan da egzersiz yapmayı ihmal etmedi. Sık sık birbirleriyle şakalaşan ikilinin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

10 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz günlerde sahneye çıkan Deniz Seki, son dönemde Şeyda Coşkun ile çalıştığını ve 10 kilo verdiğini söylemişti.