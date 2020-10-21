Ünlü şarkıcı Altay'dan kötü haber geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sevilen şarkıcı Altay'a da bulaştı. Covid-19 test sonucunun pozitif çıkan şarkıcının tedavisine başlandı.

Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single çalışmasını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcı, koronavirüse yakalanmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ALTAY KİMDİR?

Sahne ismi Altay'la tanınan ünlü sanatçı 1970 yılında doğdu. Altay'ın gerçek adı ise Mehmet Altay Biber'dir. İlkokul ve ortaokul yıllarında Zeytinburnu'nda okudu. Liseyi ise Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde okudu. Müziğe küçük yaştan itibaren özel bir ilgisi bulunan Altay, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazandı ancak yeniden sınava girmeyi tercih etti. Ardından Karadeniz Teknik Üniversite Matematik Bölümü'nde okumaya başladı ama konservatuar için yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. Eğitimi sırasında bir yanda da çalışan Altay kısa bir süre işportacılık yaptı. Kısa dönem olarak Kütahya'da askerlik yaptıktan sonra müzik piyasasında kendi bestesi "Var Ya" ile büyük bir çıkış yakaladı.

2000 yılında ilk albümü "Yok Ya"yı çıkartan Altay, 2001 yılında ikinci albümü "Yolcu Yolunda Gerek" ile yerini sağlamlaştırdı. Altay 2001 yılında Gülsüm Biber'le hayatını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin