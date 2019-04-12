Ünlü Şarkıcı Acun Ilıcalı'ya Dava Açtı!
Ünlü besteci ve söz yazarı Altan Çetin, kendisine ait eserlerin 3 yarışma programında izinsiz olarak 111 kez kullanıldığını iddia ettiği Acun Medya'ya maddi ve manevi tazminat davası açtı.
2000'li yıllara damgasını vuran şarkılara imzasını atan söz yazarı ve besteci Altan Çetin, kendisine ait 13 eseri izin almadan 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri sürdüğü Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya'ya dava açtı.
35 BİN TL İSTİYOR
İstanbul Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesine avukatı aracılığıyla dava açan Altan Çetin dilekçesinde 2000'li yıllarda eserleriyle bugünkü Türk toplumunun hafızasında kalıcı olarak yer alan eserlerin sahibi olduğunu belirtti. Acun Medya'nın 13 eserini, 3 yarışma programında 111 kez kullandığını ileri süren Altan Çetin, eserlerinin orkestra eşliğinde yarışmacı, sunucu ve vokaller eşliğinde yorumlandığını belirtti. Kendisinden izin alınmadan kullanılan eserleri için Altan Çetin, 10 bin TL maddi, 15 bin TL manevi toplam 35 bin TL tazminat istedi.
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Sahi, Ebru Zarrap (Gündeş) nerelerde? Triko makinasini da alip Amerika ya mi kacti acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır