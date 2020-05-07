Ünlü sanatçıya BM'den Hıdırellez teşekkürü!

Sanatçı Suzan Kardeş, bu sene salgın sebebiyle online şekilde gerçekleştirdiği Hıdırellez Bayramı kutlamaları ile ilgili Birleşmiş Milletler'den övgü dolu teşekkür mesajı aldı.