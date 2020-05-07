Ünlü sanatçıya BM'den Hıdırellez teşekkürü!
07.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:13
Sanatçı Suzan Kardeş, bu sene salgın sebebiyle online şekilde gerçekleştirdiği Hıdırellez Bayramı kutlamaları ile ilgili Birleşmiş Milletler'den övgü dolu teşekkür mesajı aldı.
UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası'na giren Hıdırellez Bayramı'nın farkındalığı adına geçmişten bugüne büyük çaba gösteren Suzan Kardeş, Birleşmiş Milletler ekibinden Mehmet Işkın'ın kendisine aktardığı mesaj karşısında duygu dolu anlar yaşadı.& ;& ;
Canlı bağlantı şeklinde gerçekleşen görüşmede; Suzan Kardeş, öncülük ettiği Hıdırellez kutlamalarının UNESCO tarafından kültürel miras listesine girmesini Sezen Aksu ile ilgili verdiği esprili örneklerle anlattı.
Kaynak: Snob Magazin