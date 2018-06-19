Ünlü Sanatçı Yeşim Salkım'ın Adını Kullanan İki Kişi Kuyumcuları Dolandırdı

Yeşim Salkım, kendisinin asistanı olduğunu ve klip çekiminde kullanmak üzere takı almak istediklerini söyleyip kuyumcuları yüklü miktarda dolandırdığını iddia ettiği Ahmet M. ve Sena A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞEVVAL SAM VE NEBAHAT ÇEHRE'NİN DE ADINI KULLANDILAR

Salkım'ın avukatı Ersoy Akdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, "Tarafımızca alınan duyumlara göre şüpheliler, kamuoyunca tanınan ve adına itibar edilen ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın şöhretini ve itibarını kullanarak birden fazla kuyumcu ve mücevher mağazasını dolandırmışlardır. Şüpheliler, söz konusu eylemleri Şevval Sam ve Nebahat Çehre'nin de adını kullanarak işlemişlerdir" ifadelerine yer verdi.

'ASİSTANIYIZ' DİYEREK TAKI VE MÜCEVHER ALDILAR

Ahmet M. ve Sena A.'nın birçok kuyumcu ve mücevher mağazasına giderek Yeşim Salkım'ın asistanı olduklarını söyledikleri belirtildi. Kuyumculardan klip çekiminde kullanılmak üzere yüklü miktarda takı ve mücevher alarak dolandırıcılık suçunu işledikleri kaydedildi.

KUYUMCULAR YEŞİM SALKIM'A ULAŞTI

Dilekçede, "Müvekkil Yeşim Salkım'ın ismi kullanılarak takıların bir süreliğine kendilerinden alındığını iddia eden bazı mücevher mağazası ve kuyumcular, müvekkile ulaşarak konuyla ilgili bilgi vermişler ve verdikleri takıları geri istemişlerdir. Tüm bu olaylardan habersiz olan müvekkil, mağaza sahiplerine mal sahiplerini hiçbir şekilde tanımadığını, bu isimlerde çalışanlarının bulunmadığını ve olaydan haberdar olmadığını iletmiştir" denildi.

TAKILARI BAŞKA MAĞAZALARA DAHA UCUZA SATTILAR

Şüphelilerin, kuyumculardan aldıkları takı ve mücevherleri, başka bir mağazaya değerinin oldukça altında bir fiyata sattıklarının belirlendiği kaydedildi.Suç duyurusu dilekçesinde, Yeşim Salkım'ın hiçbir bağlantısının bulunmadığı halde ismini kullanarak kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen Ahmet M. ve Sena A.'nın, "dolandırıcılık", "nüfuz ticareti", "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından cezalandırılması talep edildi.