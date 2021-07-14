Ünlü sanatçı Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ünlü sanatçı Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ünlü sanatçı Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, aslen nerelidir?
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1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını olarak akıllara kazınan ünlü sanatçı Serpil Örümcer son günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, aslen nerelidir?

2010 yılında madi açıdan sıkıntılar yaşayan ve Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilen ünlü sanatçı internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Serpil Örümcer ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Serpil Örümcer 1952 yılıda doğdu, "Bayan Bacak" lakaplı sanatçı.

Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlenmiştir. Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlenmiştir.

İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.

1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.

FİLMOGRAFİ

  • Ali Baba'nın Çiftliği (1978)
  • Dalgacı Mahmut (1976)
  • Adım Kan Soyadım Silah (1970)
  • Çingene Aşkı Paprika (1969)
  • Benim de kalbim var (1968)

DİSCOGRAFİ

45'likler

  • Düğün Şarkısı & Çok Yalnızım (Berkant'la birlikte)
  • Şaşkın Aşık & Su Sızmazdı Aramızdan
  • Bir Gün Hayat Biter & İster Al İster Alma (1969)
  • Sözünde Durmadın & Sen Hepsinden Güzelsin
  • Yaramaz Kız & Koş Aşkım Koş (1969)
  • Aşka Hasret & Ayrılık Acısı
  • Ey Sevda Ey Sevda & Nerde

Uzunçalarlar

  • Aşığım Bir Şoföre
  • Aşka Hasret
  • Yeşil Yeşil (1985)
  • Gül Gibi Koklarım Seni (1987)
  • Kerize Bak Kerize (1983)
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Ünlü sanatçı Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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