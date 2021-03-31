Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı.

Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı
Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Olayda Çıtak'ın bir çalışanı kafasından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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