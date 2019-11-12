Ünlü sanatçı Cengiz Özkan Üsküdarlılarla buluştu

12.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:10

Üsküdar'da düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu olan ünlü sanatçı Cengiz Özkan, sevilen türkülerini müzikseverlerle birlikte söyledi. Yoğun katılımın yaşandığı konserde Üsküdarlılar müzik ziyafeti yaşadı.



Cengiz Özkan'ı dinlemek isteyen müzikseverler salona sığmadı



Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akustik Muhabbet' programının konuğu olan 52 yaşındaki ünlü sanatçı Cengiz Özkan, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Saat 20.00'de başlayan konser için saatler öncesinden salona gelen müzik severlerin hiçbir isteğini kırmayan Özkan, sevilen türkülerini sevenleriyle birlikte seslendirdi. Ara ara sohbet eden Özkan, sanat hayatı boyunca başından geçen komik hikayeleri de anlatarak salondakileri güldürdü. Üsküdar Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ekrem Baki tarafından sahnede çiçek takdim edilen sanatçı Özkan teşekkürlerini sundu.



Baki, "Salondaki Üsküdarlı dostlarımızın da duygularına tercüman olarak sizi bu salonlarda daha çok görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA