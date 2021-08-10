Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı

Tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle 84 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı Aysel İpar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir döneme damga vuran ünlü sanatçının cenazesine yalnızca ailesi ve yakınlarının katılması dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Aysel İpar, Bağdat Caddesi Feneryolu'ndaki evinde geçtiğimiz pazar günü solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İpar'ın cenaze töreni, Üsküdar Şakirin Camii'nde saat 15.30'da düzenlendi.

KATILIMIN AZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Son yolculuğuna uğurlanan 70'lı yılların meşhur assolistinin cenaze törenine yalnızca ailesi ve yakınlarının katılması dikkat çekti. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Ünlü sanatçının cenazesi, daha sonra Çengelköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

ACI HABERİ ONUR AKAY VERDİ

Usta sanatçı ile ilgili bir yazı kaleme alan Akay şunları söylemişti:

"70'li yılların assolistlerinden Türk sanat müziği sanatçısı Aysel İpar'ı, 8 Agustos Pazar günü kaybettik. 19 Şubat 2021 tarihinde kaybettiğimiz pop müzik sanatçısı Serpil Barlas'ın da annesiydi ve kızının ölümü ile büyük bir acı yaşamıştı. 84 yaşındaki usta sanatçı, 8 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde İstanbul'daki evinde solunum yetmezliği yaşadı ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, bugün 10 Ağustos Salı günü Çengelköy Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Aysel İpar, eşi Kazım Polat'a ait Taksim Belediye Gazinosu'nda 14 sene assolist olarak sahneye çıkmıştı. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.