Yaşlıların sesi ve yaşlı haklarının en üst düzeyde savunucusu olan Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) 2017 yılının "Örnek Kıdemli Vatandaş"larını "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında uluslararası bir etkinlikte, İstanbul'da ağırlıyor.

Her yıl, 60 yaş üstü olup, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olan; hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren; toplumun takdir ve sevgisini kazanan; örnek kişilik sergileyenlerden seçilen Örnek Kıdemli Vatandaş'lar bu yıl, yurt içinde Büyükşehir Belediyeleri ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından, yurt dışında TC. Dışişleri Bakanlığı tarafından seçildi.

2017 TÜRYAK Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi kapsamında 50'den fazla kişisel sergi açan, ünü ülke sınırları dışına taşan Mardinli ünlü ressam İsmet Yedikardeş'e 'Örnek Kıdemli Vatandaş' ödülü verilecek.

Ressam Yedikardeş, 29 Eylül 2017 tarihindeki çalıştayda gençlerle bir araya gelerek, deneyimlerini aktaracak.

İSMET YEDİKARDEŞ KİMDİR?

1947 Mardin doğumlu İsmet Yedikardeş, lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji okumuş. 1972 yılında Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Prof. Gunther'in yönettiği seramik ve heykel bölümüne giren Yedikardeş, uzun yıllar resim çalışmalarının yanı sıra heykelle de ilgilenmiş. Yurtdışında ve ülkemizde Mardin'i tanıtacak önemli eserlere imza atan sanatçı, 50'nin üzerinde kişisel sergi açmış. Yedikareş, kurucusu ve üyesi olduğu çeşitli vakıflarda eğitim ve kültürel gelişim odaklı çalışmalara katılmış.Çeşitli eğitim kurumlarında; toplumun kültür ve sanata olan ilgisini geliştirme amacıyla birçok seminer veren Yedikardeş, yurt içinde ve yurt dışında açtığı sergilerle Mardin'in zengin kültür ve mimari mirasını gelecek nesillere aktarmaya çalıştı.