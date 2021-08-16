Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim
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Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim

Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Rap camiasında "Şanışer" olarak tanınan müzisyen ve söz yazarı Sarp Palaur, Mustafa Kemal Atatürk hakkında sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda bulundu. 10 yıl önce Atatürk'ün yaptıklarını küçümsediğini söyleyen ünlü rapçi, "Bütün samimiyetimle çok özür dilerim. Ne büyük adammışsın Atam sen" açıklamasını yaptı.

Daha önce "Susumam" isimli protest rap şarkısı ile Türkiye'nin gündemine oturan Sarp Palaur, bu kez sosyal medyadaki bir paylaşımıyla ses getirdi. Sahnede "Şanışer" ismini kullanan ünlü rapçi, 10 yıl önceki düşüncelerinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ten özür diledi.

"ATATÜRK'Ü KÜÇÜMSEDİĞİM BİR DÖNEM OLMUŞTU"

Geçmişte Atatürk'ü küçümseyen düşünceler beslediğini açıklayan Şanışer, attığı tweet ile pişmanlığını dile getirdi. Ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl kadar önce genç bir Cihangir solcusu olarak Atatürk'ün yaptıklarını faşistçe bulduğum, biraz da küçümsediğim bir dönem olmuştu, bütün samimiyetimle çok özür dilerim ya… Ne büyük adammışsın Atam sen."

Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim
Emre İliksiz
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Ünlü rapçi Şanışer'den çok konuşulacak Atatürk itirafı: Tüm samimiyetimle özür dilerim - Haberler Magazin
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