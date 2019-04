Ünlü Piyanist Fazıl Say'dan İstanbul Havalimanı ile İlgili Dikkat Çeken İzlenim!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı ile ilgili dikkat çekici paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"BUNLAR İYİ ÖZELLİKLERİ"

Fazıl Say, kişisel Instagram hesabından, İstanbul Havalimanı ile ilgili izlenimlerini paylaştı. "Nacizane fikirlerim şöyle" diyen Say, İstanbul Havalimanı'nın iyi yönlerini şöyle sıraladı: "Şık yapmışlar, iyi yapmışlar, geleceği düşünmüşler, çok uçuş çok yolcu on yıllarca hepsini kaldırır, büyük, yüksek, kullanışlı, ferah, yüksek teknoloji, iyi bir lounge, hepsi var, bravo, kutlarım... Bunlar iyi özellikler..."

"BU BÜYÜK SORUNA ÇÖZÜMLER LAZIM"

Say, dünyada çok sayıda havaalanı gördüğünün altını çizerken, şu değerlendirmelerde bulundu: "Evet de; yürüme mesafeleri çok fazla, 20 dakika, 30 dakika ... Hem giden hem gelen yolcu için... Bilmiyorum yaşlı insanlar ne yapacak? Terminaller arası metro gerekecektir, bu kadar uzun yürüme mesafeleri sonuçta yolcuları yıldıran bir unsur olur uzun vadede. Dünyada en çok havaalanı görmüş insanlardan biriyim, hepsini bilirim... İstanbul Yeni Havaalanı en iyilerinden biridir, ihtiyacı ve THY'nin ihtiyaçlarını da iyi karşılamaktadır kuşkusuz... Ama bu büyük soruna çözümler lazım."