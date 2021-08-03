Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı
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Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı

Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sakallarını uzatan Kuşkan'ın son görüntüsü sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...

Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınlardan dolayı bir hayli moralsiz olduğunu ifade eden Kuşkan, "Çok tatsızım kusura bakmayın, konuşacak durumda değilim. Ciğerimiz, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Şaşıfelek Çıkmazı, Hanımın Çiftliği ve Zalim İstanbul gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız 56 yaşındaki Fikret Kuşkan'ın sakallarını uzatması sevenlerini şaşırttı.

Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı
Ünlü oyuncunun son görüntüsü şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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