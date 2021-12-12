Ünlü oyuncunun sihirli çantası

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Snop Magazinin haberine göre oyuncu Merve Çağıran, önceki gün City's Nişantaşı'ndan çıkarken objektife takıldı. Elinde küçük boy bavulla görüntülenen Çağıran, muhabirlerin sorusu üzerine "Bu bavulu taşımam gerekiyor çünkü içinde kullanmam gereken gıda ürünleri var. Yanımda taşımak zorundayım. Rejim yapıyorum. Daha çok vücut temizliğiyle alakalı bir durum. Yanlış anlaşılmasın, bir hastalığım yok ve sadece dikkat etmem gerekiyor" dedi.

Çekimleri Antakya'da yapılan "Kalp Yarası" dizisinde rol alan Merve Çağıran, birkaç günlüğüne geldiği İstanbul'u çok özlediğini söyledi. Antakya'nın lezzetli yemekleri yüzünden kilo aldığını sözlerine ekleyen Çağıran, "Dizi çekimi için uzun süredir Antakya'dayım. Antakya yemeklerini görünce dayanamıyordum ama şimdi dayanıyorum. Beş kilo aldım. Üç kilo verdim, kaldı iki kilo. Onu da bu bavulumdaki beslenme ürünleriyle vereceğim" diye konuştu.