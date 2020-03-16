Ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Flaş... Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
'Bir haftadır hastayım'
Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.
'Son Umut' filminde rol almıştı
Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum of Solace filminde rol almıştı ve Russell Crowe'un& ; çektiği Son Umut (The Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmazla birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.
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Kaynak: Snob Magazin