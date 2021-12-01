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Ünlü oyuncunun eski mesleğini duyanlar şoke oldu

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Ünlü oyuncunun eski mesleğini duyanlar şoke oldu

Son dönemde rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu ve Kulüp dizileriyle adından söz ettiren Barış Arduç'un, eski mesleğini duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Barış Arduç, şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. Ancak Arduç'un asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamadı.

ESKİ MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ...

Barış Arduç ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile'de cankurtaranlık yapmış.

KÖTÜ ANISINI ANLATTI

GQ dergisine konuşan Arduç, "Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla" diyerek unutamadığı anısını şöyle anlattı:

"Bir hala-yeğen vardı. Onlara yetişemedim, boğuldular. Çok kötü olmuştum, rüyalarıma giriyorlardı. İki yıldır baş etmeyi öğrendim."

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