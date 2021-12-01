Ünlü oyuncunun eski mesleğini duyanlar şoke oldu

Barış Arduç, şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor. Ancak Arduç'un asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamadı.

ESKİ MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ...

Barış Arduç ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile'de cankurtaranlık yapmış.

KÖTÜ ANISINI ANLATTI

GQ dergisine konuşan Arduç, "Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla" diyerek unutamadığı anısını şöyle anlattı:

"Bir hala-yeğen vardı. Onlara yetişemedim, boğuldular. Çok kötü olmuştum, rüyalarıma giriyorlardı. İki yıldır baş etmeyi öğrendim."

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