Ünlü oyuncular Kovid-19 tedbirlerine ile sağlıkçılara yönelik şiddete dikkati çekmek için kamera karşısına geçti

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesince "Avrupa Birliği Sivil Düşünce Programı" kapsamında hazırlanan videoyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekildi.

Oyuncular Melek Baykal, Salih Kalyon ve Çağlar Çorumlu'nun da yer aldığı videoda, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile sağlıkçılara yönelik şiddete vurgu yapıldı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması gerektiği aktarıldı.

Kovid-19'u atlatan hastaların, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği videoda, sağlık görevlileri de salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her zaman teşekkürü, vefayı ve maddi desteği hak ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının yarını düşünmeden bugünün mücadelesini verdiğini belirten Öksüz, "Herkesin birbirinden uzaklaştığı salgın döneminde, sağlık çalışanları hepimize kucak açarak yarınlarımıza nefes oldular. Bu süreçte bazı sağlık çalışanlarımız şehit, bazıları da gazi oldu. Onlar mücadele etmekten asla vazgeçmediler. Milletimizin ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

Klipte kendilerine destek veren ünlü oyuncular Baykal, Kalyon ve Çorumlu'ya teşekkür eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarının mevcut ve emeklilik maaşlarına da seyyanen zam yapılmasını talep ediyoruz. İnsanların en zor anlarında her zaman yanlarında sağlık çalışanları oldu. Onlar her zaman milletinin yanında. Sağlık çalışanları salgınla birlikte ailelerinden, sevdiklerinden uzak uykusuz, yorgun salgınla amansızca mücadele ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız sadece kendileri için değil sağlık çalışanlarının da hayatını düşünerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka dikkat etsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman