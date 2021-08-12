Ünlü oyuncudan flaş itiraf: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım

5 yıl önce boşandığı eşi Malkoç Sualp ile çocuğu için Bodrum'da birlikte tatil yapan Bade İşçil, İstanbul'a döndü. Nişantaşı'nda gezintiye çıkardığı köpeği Mösyö ile görüntülenen oyuncu, çocuğu Azur için eski eşiyle görüştüklerini söyleyip, "Ne olursa olsun çocuğumun babası, onun soyadını taşıyor. Zaten o adamı sevmesem çocuk yapmazdım" dedi. İşte detaylar...

Bodrum tatili dönüşü uğradığı kitapçı çıkışı objektiflere yansıyan Bade İşçil, Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangını nedeniyle tatilinin buruk geçtiğini anlattı.

"AZUR'A ÇAKTIRMAMAYA ÇALIŞTIM"

"Eğlenemedim ama oğlum için eğleniyormuşum gibi yaptım" diyen ünlü oyuncu, yangının bulundukları yere gelip gelmeyeceği konusunda korku yaşadığını söyleyip şöyle konuştu: "Tatildeydim döndük. Ormanlarımız yandığı için tatil keyifsiz geçti. Yangınlar varken Azur'a çaktırmamaya çalıştım. Doğayı ve hayvanları çok seven biri olarak içim parçalandı. Ağlamakla giden ağaçlar yerine gelmiyor ama ülkemize sahip çıkacağız. Küresel ısınma ve iklim değişikleri nedeniyle bu korkuları daha çok yaşacağız gibi duruyor."

"BİRBİRİMİZİ ÇOCUK İÇİN İDARE EDİYORUZ"

İşçil, oğlu Azur için eski eşi Malkoç Sualp ile bir araya gelip Bodrum'da tatil yaptıklarını anlatırken, eski eşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum ve eski eşimle tatil yapmaya devam ediyor. Biz zaten pandemi sürecinde de eğitim için bir araya geldik. Neyi paylaşamayacağız ki? Ortak çocuğumuz var. Biz zamanında anlaşamadık ve boşandık. Anne ve babayız sonuçta. Ne kadar ayrı olabiliriz ki? Birbirimizi çocuk için idare ediyoruz. Kötü bir şey de olsa çocuğum onun soyadını taşıyor. Ben o adamı sevmesem çocuk yapmazdım."

Bade İşçil ile Malkoç Sualp, 31 Mayıs 2013'te evlenmiş, 20 Haziran 2016'da boşanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin