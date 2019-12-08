Ünlü oyuncu Will Smith 'The World's Big Sleep Out' etkinliğine katıldı - NEW
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Ünlü oyuncu Will Smith 'The World's Big Sleep Out' etkinliğine katıldı - NEW

'The World's Big Sleep Out' adı altında düzenlenen evsizlerin soğuk havalarda dışarıda uyumalarına dikkat çekmek için New York'un Times Meydanı'nda bağış etkinliği düzenlendi.

08.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:12
Ünlü oyuncu Will Smith 'The World's Big Sleep Out' etkinliğine katıldı - NEW

'The World's Big Sleep Out' adı altında düzenlenen evsizlerin soğuk havalarda dışarıda uyumalarına dikkat çekmek için 'un Meydanı'nda bağış etkinliği düzenlendi. Aralarında ünlü oyuncu ve 'Social Bite' ve 'The World's Big Sleep Out' kurucusu Josh Littlejohn'un da katıldığı etkinlikte bağış yapan yüzlerce katılımcı, kendilerine verilen uyku tulumlarını giyerek sokakta yattılar.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ünlü oyuncu Will Smith 'The World's Big Sleep Out' etkinliğine katıldı - NEW
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