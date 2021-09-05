Genç sanatçı Tolga Yüce'den Cüneyt Arkın'a sürpriz doğum günü ziyareti

Ünlü sanatçı Tolga Yüce, 84. yaşına girecek olan Cüneyt Arkın'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Usta oyuncunun doğum gününü kutlayan Yüce, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "İyi ki doğdun büyük usta, iyi ki dokundun hayatlarımıza... Seni çok seviyoruz, hayatımıza bıraktığın güzel izler için sana minnettarız" dedi.

"Kara Murat" ve "Battal Gazi" gibi çok bilinen rollerle bir dönemin efsanesi haline gelen ve sayısız filmde oynayarak Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, doğum günü olan 8 Eylül'de 84. yaşına girmeye hazırlanıyor.

TOLGA YÜCE'DEN USTA OYUNCUYA ZİYARET

Ünlü sanatçı Tolga Yüce, Cüneyt Arkın'ın yeni yaşını evini ziyaret ederek sürpriz bir doğum günü ile kutladı. Usta oyuncu ile birlikte sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yüce, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJLA PAYLAŞTI

Çocukluk kahramanı olan Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı "İyi ki doğdun büyük usta, iyi ki dokundun hayatlarımıza... Seni çok seviyoruz, hayatımıza bıraktığın güzel izler için sana minnettarız.. Çocukluğumun, gençliğimin kahramanı.. Değerli büyüğümüzün doğum günü 8 Eylül.. Doğum gününü @iibrahimyk ile birkaç gün önceden kutladık." notunu düştü.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

TÜRK SİNEMASININ ARANAN OYUNCUSU HALİNE GELDİ

Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti.

EFSANE ROLLERDE YER ALDI

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

UZMAN SPORCU HALİNE GELDİ

Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır.