Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı

Olay Çin'in Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp ünlü oyuncuyu midesinden ve kolundan bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam'a saldırdığı, Yam'ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

ULUSLARARASI PLATFORMDA BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Simon Yam, uluslararası platformda gösterdiği performanslar ve Çıplak Katil, SPL: Sha Po Lang, Seçim, Seçim 2, Sürgün, Lara Croft: Tomb Raider - Hayatın Beşiği ve Hırsızlar gibi gişelerinden uluslararası beğeni toplamıştı.